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Воронежские новости

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Суд приостановил стройку ГК «Развитие» в Коминтерновском районе Воронежа

Суд приостановил стройку ГК «Развитие» в Коминтерновском районе Воронежа

Судьей было удовлетворено ходатайство первого заместителя прокурора Воронежской области о приостановлении действия разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: улица 45-й стрелковой дивизии, земельный участок 259/27.

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