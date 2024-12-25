Суд приостановил стройку ГК «Развитие» в Коминтерновском районе Воронежа

Судьей было удовлетворено ходатайство первого заместителя прокурора Воронежской области о приостановлении действия разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу: улица 45-й стрелковой дивизии, земельный участок 259/27.
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