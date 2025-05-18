Актер Джигарханян рассказал об отношении к русским в США: больше волнуют продукты в холодильнике, чем политика

МОСКВА, 18 мая, ФедералПресс. Цены в США стабилизировались, но до прежнего уровня не вернутся, а политические вопросы больше не интересуют население, сообщил проживающий в Америке актер, блогер и путешественник Степан Джигарханян.
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