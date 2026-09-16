«Сейчас мы ничего сделать не можем»: «Герань-5» и «Бандероль» загнали ПВО ВСУ в тупик

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Су-57Э станет оружием последнего удара: в Индии раскрыли главную проблему истребителей РФ
Су-57Э рассматривается Индией как истребитель для выполнения наиболее сложных и стратегически важных боевых задач Индийские аналитики считают, что ограниченная партия Су-57Э будет использоваться для специальных операций и противодействия наиболее опасным воздушным угрозам
Индийские аналитики оценили перспективы закупки Су-57Э. Малочисленный парк самолётов создаст новые сложности для ВВС страны.
Возможная закупка российских истребителей Су-57Э Индией может обернуться неожиданной проблемой для национальных ВВС. Как сообщает индийское издание IDRW, даже поставка 36–40 самолётов пятого поколения не позволит кардинально изменить баланс сил в регионе. Более того, ограниченная партия способна превратить новые машины в своеобразный «золотой резерв» для особых случаев.
Сейчас Нью-Дели рассматривает различные варианты усиления авиации до появления собственного перспективного истребителя AMCA. Однако аналитики предупреждают о дополнительных трудностях. По их мнению, небольшое количество Су-57Э создаст ряд организационных и технических проблем.
Две эскадрильи не решат проблему нехватки самолётов
По данным IDRW, партия из 36–40 Су-57Э позволит сформировать только две полноценные эскадрильи. Для страны масштаба Индии этого недостаточно. Поэтому дефицит современных боевых самолётов полностью устранить не получится.
В результате новые машины не смогут выполнять весь спектр повседневных задач. Обычно такую нагрузку несёт многочисленный парк истребителей. В данном случае количество самолётов окажется слишком ограниченным.
Кроме того, эксперты считают, что столь небольшой парк придётся использовать крайне осторожно. Командованию придётся выбирать только самые важные операции. Именно там возможности самолёта пятого поколения смогут дать максимальный эффект.
Фактически Су-57Э может превратиться в высокоценный резерв. Его будут сохранять для наиболее ответственных миссий. Подобный подход уже применяется в отношении дорогостоящих образцов вооружений во многих странах.
Какие задачи могут доверить Су-57Э
Согласно оценке индийского издания, основным предназначением российских истребителей может стать противодействие наиболее сложным воздушным угрозам. Прежде всего речь идёт о самолётах малой заметности. В частности, аналитики упоминают китайские J-20.
Кроме того, Су-57Э способен выполнять задачи по уничтожению особо важных целей. Речь идёт об объектах, расположенных в глубине обороны противника. Благодаря малозаметности вероятность успешного выполнения миссии возрастает. Одновременно снижаются риски для экипажа.
При этом самолёт может выступать не только ударной платформой. Также он способен работать как элемент единой информационной сети. Современные бортовые системы позволяют обнаруживать цели и передавать данные другим самолётам.
Су-57Э сможет работать вместе с Rafale и Су-30МКИ
Отдельное внимание аналитики уделяют взаимодействию с уже имеющимся авиапарком Индии. Су-57Э способен передавать информацию от собственных датчиков другим самолётам. Например, французским Rafale и российским Су-30МКИ.
В такой схеме истребитель пятого поколения может выполнять роль разведчика и координатора воздушного боя. При этом самолёт сможет оставаться преимущественно в контролируемом воздушном пространстве. Благодаря этому снижается вероятность попадания под удар средств противовоздушной обороны.
Таким образом, преимущества технологий пятого поколения можно использовать даже при ограниченном количестве машин. Тем не менее полностью компенсировать нехватку самолётов такая тактика не сможет.
Главная проблема окажется на земле
Помимо боевого применения существует ещё один важный фактор — эксплуатация техники. Для обслуживания двух эскадрилий Су-57Э потребуется отдельная инфраструктура. В неё войдут специализированное оборудование, склады, технические средства и подготовленный персонал.
Кроме того, создание такой системы заметно увеличит стоимость владения авиационным парком. Индийским ВВС придётся содержать отдельную цепочку поставок запчастей. Также потребуется организовать подготовку специалистов для работы с новым типом техники.
Именно поэтому эксперты IDRW считают, что ограниченная партия Су-57Э не станет универсальным решением для ВВС Индии. Безусловно, новые самолёты способны усилить отдельные направления. Однако их малочисленность неизбежно превратит истребители в инструмент для специальных задач, а не в основу боевой авиации страны.
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