Мэрил Стрип и Мартин Шорт подогрели слухи о своем романе

Звезд подловили на романтическом ужине в ресторане. Мэрил Стрип никк не хочет признать очевидное LEGION-MEDIAДве звезды — Мэрил Стрип и Мартин Шорт — вновь появились вместе на публике и озадачили своих фанатов.
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