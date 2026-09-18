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Царьград

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На спасение дома Емельянова в Ростове выделят 55,6 млн рублей

На спасение дома Емельянова в Ростове выделят 55,6 млн рублей

В Ростове на противоаварийные мероприятия в доходном доме Г. П. Емельянова направят 55,6 млн рублей. Соответствующую сумму на внеочередном заседании озвучил начальник муниципального казначейства Иван Павленко.

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