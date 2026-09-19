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Татар-информ

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Ротенберг сыграл в хоккей с Овечкиным перед его отъездом в «Вашингтон»

Ротенберг сыграл в хоккей с Овечкиным перед его отъездом в «Вашингтон»

Фото: "Вашингтон Кэпиталз" Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, что провел время с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным накануне его отъезда в США.

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