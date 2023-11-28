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Лига чемпионов. «Барселона» против «Порту», «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом», «Ман Сити» – с «Лейпцигом», «Милан» примет «Боруссию» Дортмунд

Лига чемпионов. «Барселона» против «Порту», «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом», «Ман Сити» – с «Лейпцигом», «Милан» примет «Боруссию» Дортмунд

Также во вторник «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» – с «Лейпцигом», «Милан» будет противостоять «Боруссии» Дортмунд.

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