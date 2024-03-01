Во Владимире создали петицию по защите педагога, уволенного за избиение ученика

Автор петиции требует справедливого рассмотрения дела и восстановления учителя, ударившего ученика.Во Владимире создали петицию с целью защитить учителя иностранного языка, уволенного после избиения ученика.
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