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Без диплома, но с 30-летним браком: как устроен закрытый мир популярного лектора Сатьи Даса

Без диплома, но с 30-летним браком: как устроен закрытый мир популярного лектора Сатьи Даса

Популярный лектор Сатья Дас (настоящее имя — Сергей Анатольевич Яковлев) построил карьеру на советах по семейной психологии, хотя сам не имеет профильного образования.

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