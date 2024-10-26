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ВВС Германии заявили, что сопровождали российский Ил-20 над Балтийским морем

Немецкие истребители сил быстрого реагирования в Латвии сопроводили российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем, который якобы осуществлял полет без сигнала транспондера, сообщили Военно-воздушные силы Германии.

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