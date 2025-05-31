УВЗ оборудовало бензовозы спецназа Росгвардии защитой от дронов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Специалисты машиностроительной компании «Витязь» (в составе концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) оборудовали бензовозы для спецназа Росгвардии антидроновой и противоосколочной защитой для выполнения задач в зоне СВО.
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