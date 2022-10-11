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Как разговаривать с мужчиной, чтобы он слышал…

Как разговаривать с мужчиной, чтобы он слышал…

Надо просто четко уяснить себе одну вещь: если вам кажется, что кто-то ведет себя как мудак, то это не «день такой», не «сложный этап взаимоотношений», не «проверка границ», не «попытка самоутвердиться» — это признак того, что он и есть мудак.

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