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Такая ягода – самая вредная: а мы употребляем ее и покупаем как деликатес, еще и детей заставляем есть

Такая ягода – самая вредная: а мы употребляем ее и покупаем как деликатес, еще и детей заставляем есть

Такая ягода – самая вредная: а мы употребляем ее и покупаем как деликатес, еще и детей заставляем есть Евгения КомароваВ большинстве крупных супермаркетов сегодня можно найти широкий ассортимент фруктов ягод.

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