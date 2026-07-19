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Министр культуры Литвы выступает за запрет гастролей пророссийских исполнителей, предлагая запретить и музыку Чайковского

Министр культуры Литвы выступает за запрет гастролей пророссийских исполнителей, предлагая запретить и музыку Чайковского

Литовский министр культуры Лукас Альсис считает целесообразной идею запрета на въезд в страну пророссийским артистам, таким, которые себя зарекомендовали в симпатиях к РФ, а также выступали на ее территории.

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