В Верховной раде отреагировали на слова главы ЦРУ

Заявление главы ЦРУ Джона Рэтклиффа о том, что украинцы готовы «драться голыми руками», если их не устроят условия мирного соглашения, прокомментировал депутат Верховной рады Александр Дубинский 27 марта в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии