Верховный суд заявил, что иноагенты могут принимать участие в выборах

Иностранные агенты имеют право принимать участие в выборах при условии, что все их агитационные материалы будут маркированы соответствующим предупреждением о статусе, сказано в проекте постановления Верховного суда РФ.
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