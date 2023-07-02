Военное обозрение

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Деревянное Средневековье: эпоха фахверка и сундука

Деревянное Средневековье: эпоха фахверка и сундука

Фахверковый дом в Амстердаме. Рис. Класа Янсона Висхера. 1608–1625 гг. «Я дам дровосекам, твоим слугам, которые рубят деревья, двадцать тысяч коров смолотой пшеницы, двадцать тысяч коров ячменя, двадцать тысяч батов вина и двадцать тысяч батов оливкового масла».

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