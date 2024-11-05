Бесплатные экскурсии начнутся в Национальном центре «Россия» с 7 ноября

Национальный центр «Россия» в Москве объявил о начале бесплатных экскурсий с 7 ноября. Программа «Создавая будущее» проведет по пути от смелых идей великих фантастов до реальных технологических достижений.
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