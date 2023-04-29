Как минимум 12 близких родственников президента США подозревают в причастности к коррупции

Пока Джо Байден, который уже объявил о своем намерении участвовать в предстоящих президентских выборах, устраняет своего конкурента Дональда Трампа, «натравливая» на того ФБР, сам хозяин Белого дома рискует попасть в весьма щекотливую ситуацию.