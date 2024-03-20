Москва предупредила Токио: "Patriot" для Киева приведёт к жёсткому ответу России

МИД России предупредил Японию о последствиях передачи американских ЗРК Киеву.Японцы вознамерились передать небратьям один или несколько стоящих у них на вооружении подустаревших комплексов ПВО и ракеты к нему.
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