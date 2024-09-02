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Царьград

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Начало сентября в Прикамье будет теплым

Начало сентября в Прикамье будет теплым

В некоторых районах могут пройти кратковременные дожди.В ближайшую неделю в Пермском крае ожидается умеренно теплая погода.

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