Октябрьский районный суд Владимира приговорил двух участников организованной группы к 7 годам и 2 годам 6 месяцам колонии за хищение свыше 10 миллионов рублей у 14 человек через фиктивную торговую площадку, имитировавшую операции на валютном рынке.