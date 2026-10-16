Октябрьский районный суд Владимира приговорил двух участников организованной группы к 7 годам и 2 годам 6 месяцам колонии за хищение свыше 10 миллионов рублей у 14 человек через фиктивную торговую площадку, имитировавшую операции на валютном рынке.
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