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  • Балу -
    Красавчег!!!...)))Собакобегемотовая...
  • Элеонора Коган
    Хорошо, что кошечка выжила и теперь живёт у вас и у неё есть свой дом!!!И имя её - Душа, да, она вдохнула живую душу ...Кошка на скамейке
  • Элеонора Коган
    А раньше кошечку нельзя было приласкать и взять домой? Ведь она могла погибнуть от голода и непогоды.Кошка на скамейке

Устав и этикет настоящего Кота. Как вырастить себе настоящего Кота

Устав и этикет настоящего Кота. Как вырастить себе настоящего Кота

Устав настоящего кота 1.  Кот должен защищать человека от комнатных растений. 2.  Кот постоянно должен поддерживать человека в форме, заставляя его непрестанно двигаться по квартире, нагибаться, собирая ручки, карандаши, носки и т.

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