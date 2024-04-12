Устав и этикет настоящего Кота. Как вырастить себе настоящего Кота

Устав настоящего кота 1. Кот должен защищать человека от комнатных растений. 2. Кот постоянно должен поддерживать человека в форме, заставляя его непрестанно двигаться по квартире, нагибаться, собирая ручки, карандаши, носки и т.
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