Легендарнй Покровск: происхождение назвния донбасского города Ирэн ОрлонскаяПокровск, ранее именуемый Красноармейском, представляет собой город в Донбассе, расположенный в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
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