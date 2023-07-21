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Петербуржцы перелезали через грузовые поезда из-за внеплановой остановки вагонов на путях

У грузового поезда произошел сбой электронной карты. Автобусы № 319, 327, 328, 332, 335, 335А, 336, 337, 337А, 438, 438З, 682, следующие по маршруту Отрадное — Санкт-Петербург и обратно, встали в большую пробку из-за «вставших» на ж/д путях поездов.

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