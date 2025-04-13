Шумиха вокруг казахстанских редкозёмов: беглые релоканты оживились

Похоже, беглые и прикормленные коллективным Западом русскоязычные либералы – представители так называемой несистемной оппозиции, отсиживающиеся за бугром, продолжают тешить себя надеждой по расчленению России и подспудно стравливанию Москвы сразу со всем постсоветским пространством.