«Филадельфия» обменяла 5-го номера драфта-2022 Готье из-за его нежелания играть за клуб и отказа от общения с руководством

Об этом сообщил генеральный менеджер «Флайерс» Даниэль Бриэр. Сегодня стало известно, что «Флайерс» обменяли 5-го номера драфта-2022 в «Анахайм», получив защитника Джейми Дрисдейла (6-го номера драфта-2020) и выбор во 2-м раунде драфта-2025.