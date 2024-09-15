Власти Бразилии перевели около 300 млн руб. со счетов Starlink

Средства со счетов компаний Starlink и X для уплаты штрафов, наложенных на социальную сеть X, принадлежащую Илону Маск, были переведены по постановлению Верховного суда Бразилии, передал 14 сентября канал CNBC.
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