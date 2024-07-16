БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На базе «Раптора»: проекты катеров «Раптор 2.0» и «Катран»

На базе «Раптора»: проекты катеров «Раптор 2.0» и «Катран»

Катер "Раптор" с новым вооружением и оснащением, июль 2022 г. Фото Bmpd.livejournal.com В 2013 году Ленинградский судостроительный завод «Пелла» начал серийное производство скоростных патрульных катеров проекта 03160 «Раптор».

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