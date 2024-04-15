Президент Украины Владимир Зеленский полностью разрушил страну и будет для нее последним главой. Об этом 15 апреля заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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