Завтра над столичным регионом взойдет «кровавая» Луна

Луну будет сопровождать яркий Юпитер.Завтра, 28 октября, над столичным регионом, а также Саратовом, Тюменью, Пензой, Уфой, Нижнем Новгородом, Кировом, Воронежем и Прикамьем взойдет «кровавая» Луна, которую будет сопровождать яркий Юпитер, сообщается на сайте АиФ.