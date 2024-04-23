ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

14 подписчиков

Скованные одной целью: истории добровольцев, спасших Курган от паводка

Скованные одной целью: истории добровольцев, спасших Курган от паводка

В Кургане закончил работу отряд Гуманитарного добровольческого корпуса. Волонтеры помогали спасать людей и животных из затопленных территорий, круглосуточно дежурили на дамбе, участвовали в укреплении гидротехнического сооружения и устранении протечек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх