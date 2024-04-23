Скованные одной целью: истории добровольцев, спасших Курган от паводка

В Кургане закончил работу отряд Гуманитарного добровольческого корпуса. Волонтеры помогали спасать людей и животных из затопленных территорий, круглосуточно дежурили на дамбе, участвовали в укреплении гидротехнического сооружения и устранении протечек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии