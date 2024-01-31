WADA считает, что Валиева принимала триметазидин в качестве лечения

Согласно информации издания The Times, в ходе судебного заседания по допинг-делу российской фигуристки Камилы Валиевой представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) допустили, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм девушки в качестве препарата для лечения.
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