WADA считает, что Валиева принимала триметазидин в качестве лечения

Согласно информации издания The Times, в ходе судебного заседания по допинг-делу российской фигуристки Камилы Валиевой представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) допустили, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм девушки в качестве препарата для лечения.