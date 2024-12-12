12 декабря в России отмечается День Конституции. В этот день по всей стране будут проводить мероприятия, посвященные популяризации знаний об основном законе Российской Федерации — квизы, викторины, круглые столы, флешмобы, открытые уроки, конкурсы эссе, а политики проведут встречи со школьниками и студентами.