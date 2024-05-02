В коме: гитарист группы из Саратова сорвался со скалы в Адыгее

В коме: гитарист группы из Саратова сорвался со скалы в АдыгееДрама в Адыгее. Гитарист саратовской рок-группы «Любители Этого Дела»» Андрей Гейн находится в тяжелом состоянии в республиканской больнице после того, как сорвался в русло реки Белой с пешеходной туристической тропы в одном из ущелий республики Инцидент произошел 30 апреля.