В коме: гитарист группы из Саратова сорвался со скалы в Адыгее

В коме: гитарист группы из Саратова сорвался со скалы в АдыгееДрама в Адыгее. Гитарист саратовской рок-группы «Любители Этого Дела»» Андрей Гейн находится в тяжелом состоянии в республиканской больнице после того, как сорвался в русло реки Белой с пешеходной туристической тропы в одном из ущелий республики Инцидент произошел 30 апреля.
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