Девелопер жилого проекта организует онлайн лекцию детского нейропсихолога для резидентов района

18 декабря в 19:30 в рамках развития образовательного кластера ЖК ÁLIA состоится просветительская лекция Анастасии Агрис, нейропсихолога, кандидата психологических наук, методиста МПЦ «Территория Счастья», зав.
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