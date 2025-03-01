Деймон Хилл: Ферстаппен заплачет как ребёнок, если против него применят его приемы

Getty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 1996 года Деймон Хилл в очередной раз раскритиковал стиль пилотирования Макса Ферстаппена, утверждая, что сам пилот Red Bull не выдержал бы агрессивных манёвров в свой адрес.