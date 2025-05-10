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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о матче с «Реалом»: «Барса» хочет быть активной, доминировать. Игроки всегда хотят выиграть класико, турнирная таблица не имеет значения»

Флик о матче с «Реалом»: «Барса» хочет быть активной, доминировать. Игроки всегда хотят выиграть класико, турнирная таблица не имеет значения»

«Барселона» примет «Реал» в 35-м туре Ла Лиги. Матч состоится 11 мая и начнется в 17:15 по московскому времени.

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