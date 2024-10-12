У россиян стали массово изымать новые автомобили, ввезенные из Казахстана. Практически все пострадавшие покупали автомобили в 2023 году через автосало...

У россиян стали массово изымать новые автомобили, ввезенные из Казахстана. Практически все пострадавшие покупали автомобили в 2023 году через автосалоны, как машины, привезенные по «серому» или параллельному импорту.
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