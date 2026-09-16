Адвокат заявляет, что отец должен обеспечить ребенка финансово

Адвокат Марии Мироновой заявил, что отец ребенка сможет общаться с ним только в присутствии матери, пока не начнет финансово обеспечивать его, вместо саморекламы с видео посещения 1 сентября.
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