Почему чесночный запах изо рта такой живучий? Разбираем механизм на молекулярном уровне

Почему, даже после тщательной чистки зубов и всевозможных ухищрений, чесночный дух всё ещё витает вокруг нас, словно невидимый фантом? Этот вопрос, наверняка, занимал умы многих, кто наслаждался пикантным вкусом чеснока, а затем сталкивался с его настойчивым послевкусием.