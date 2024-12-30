Почему чесночный запах изо рта такой живучий? Разбираем механизм на молекулярном уровне

Почему, даже после тщательной чистки зубов и всевозможных ухищрений, чесночный дух всё ещё витает вокруг нас, словно невидимый фантом? Этот вопрос, наверняка, занимал умы многих, кто наслаждался пикантным вкусом чеснока, а затем сталкивался с его настойчивым послевкусием.
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