На Украине могут дать новые полномочия сотрудникам военкоматов

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 25 ноября заявил, что на Украине разработают закон, по которому увеличат полномочия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) (военкоматов).
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