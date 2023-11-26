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На Украине могут дать новые полномочия сотрудникам военкоматов

На Украине могут дать новые полномочия сотрудникам военкоматов

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 25 ноября заявил, что на Украине разработают закон, по которому увеличат полномочия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) (военкоматов).

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