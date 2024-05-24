Полковник Уилкерсон: ЦРУ стремится отвлечь Путина «цветной революцией» в Грузии Беспорядки в Грузии инспирированы ЦРУ, которое стремится отвлечь внимание президента РФ Владимира Путина от спецоперации на Украине.
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