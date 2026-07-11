Чем заняться дома: «Трудно быть богом», The Rolling Stones и модная Азия

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» На домашних экранах «Паша» «Амедиатека» Коренной москвич Паша Белов (Аскар Ильясов) окончил Гнесинку, но вместо того, чтобы давать концерты, настраивает чужие фортепиано на дому.
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