В Херсонской области состоялся блиц-турнир по мини-футболу среди сотрудников полиции

В г. Геническе прошёл турнир по мини-футболу. Встретились 5 команд, в состав которых вошли сотрудники оперативных подразделений ГУ МВД России по Херсонской области и ОМВД России «Генический».
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