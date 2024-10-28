В Госдуме предложили запретить дискриминацию женщин при устройстве на работу

В Госдуме предложили запретить не принимать на работу женщин, не имеющих детей. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишут "Известия".
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