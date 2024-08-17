Тренер "Динамо" Личка назвал катастрофой игру в пас в матче с "Крыльями Советов"

Главный тренер московского "Динамо" Марцел после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" заявил, что его команда сыграла катастрофически с точки зрения процента точных передач.
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