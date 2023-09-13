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Кубок мира по регби-2023. Франция встретится с Уругваем

Кубок мира по регби-2023 Групповой этап Группа А Вильнев-д’Аске, Франция Франция – Уругвай – 22.00   Положение в группе: Италия – 5 очков (1 игра), Франция – 4 (1), Уругвай – 0 (0), Новая Зеландия – 0 (1), Намибия – 0 (1).

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