Выставка мастеров русского пейзажа пройдет в Доме Гоголя в Москве 7 декабря

Выставка «В деревне и окрест» пройдет в Доме Гоголя в Москве 7 декабря. Там можно будет увидеть работы заслуженного художника России Татьяны Бусыревой и картины мастеров русского пейзажа Олега Молчанова, Владимира Маслова, Леонида Милованова и многих других.