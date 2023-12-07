Выставка мастеров русского пейзажа пройдет в Доме Гоголя в Москве 7 декабря

Выставка «В деревне и окрест» пройдет в Доме Гоголя в Москве 7 декабря. Там можно будет увидеть работы заслуженного художника России Татьяны Бусыревой и картины мастеров русского пейзажа Олега Молчанова, Владимира Маслова, Леонида Милованова и многих других.
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