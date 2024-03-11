Постпред Мурадов: Крым не стал вторым Донбассом благодаря присоединению к России

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, который также является постоянным представителем региона при президенте России, рассказал о том, что ждало бы Крым, если бы он не присоединился к России в 2014 году.
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